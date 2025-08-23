Menu
Menu Busca sábado, 23 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem é morto a tiros após perseguição em confusão generalizada em Três Lagoas

O suspeito fingiu passar mal e foi preso em flagrante

23 agosto 2025 - 12h50Sarah Chaves    atualizado em 23/08/2025 às 13h02
Foto: Alfredo Neto/JP NewsFoto: Alfredo Neto/JP News  

Uma confusão generalizada resultou na morte de Rodrigo de Souza Costa na noite de sexta-feira (22),  assassinado a tiros após ser perseguido e baleado pelas costas na viela Ivo Pompeu, no bairro Jardim Capilé, em Três Lagoas.

De acordo com testemunhas, Rodrigo discutia com um homem identificado como Richard, até que Jefferson, conhecido pelo apelido “Cowboy”, armado com um revólver calibre .32, resolveu intervir e abriu fogo contra a vítima.

Na tentativa de escapar, Rodrigo correu pela viela, mas acabou atingido por dois disparos, sendo que um perfurou o coração. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e realizaram manobras de reanimação, mas a vítima não resistiu e morreu no local.

Após o crime, Jefferson fugiu para dentro de casa, onde foi localizado e preso em flagrante pela Polícia Militar. Na delegacia, ele confessou o assassinato e teria "passado mal" ao descobrir a morte de Rorigo, e o Samu precisou ser chamado, mas os socorristas constataram que não havia nenhuma enfermidade, apenas indícios de simulação.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar as circunstâncias do crime e deve ouvir outras testemunhas que presenciaram a briga.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Acidente aconteceu na rua André Loyer
Polícia
Motorista é preso por dirigir embriagado e causar acidente em Nova Andradina
Quarto é destruido por fogo após curto-circuito na caixa das placas solares em Corumbá
Polícia
Quarto é destruido por fogo após curto-circuito na caixa das placas solares em Corumbá
O caso foi registrado na tarde deste sábado
Polícia
AGORA: Homem morre ao ser esfaqueado no Nova Campo Grande
Homem se corta em caco de vidro durante briga com filho no Centenário
Polícia
Homem se corta em caco de vidro durante briga com filho no Centenário
Delegacia de Caarapó
Polícia
Idoso é preso por bater na esposa com cabo de vassoura após ser pego tentando estuprar cadela
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Discussão por celular esquecido gera confusão e agressão em conveniência
Foto: CM7
Polícia
'Neguinho' é executado em terreno ao lado de igreja
Envolvidos foram levados a Delegacia de Coronel Sapucaia
Polícia
Perseguição policial termina com prisão de cinco brasileiros no Paraguai
Foto: Reprodução
Polícia
Contrariando informações iniciais, jovem baleado no Buriti passa por cirurgia, diz família
Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Homem é encontrado morto em casa no bairro São Conrado

Mais Lidas

O caso aconteceu na quarta-feira (20)
Polícia
Jovem é picada por escorpião ao experimentar roupa em loja de shopping
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
AGORA: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente na Marques de Herval
'Miau': Empresários são presos por furto de energia em Campo Grande
Polícia
'Miau': Empresários são presos por furto de energia em Campo Grande