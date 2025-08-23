Homem é morto a tiros após perseguição em confusão generalizada em Três Lagoas

Uma confusão generalizada resultou na morte de Rodrigo de Souza Costa na noite de sexta-feira (22), assassinado a tiros após ser perseguido e baleado pelas costas na viela Ivo Pompeu, no bairro Jardim Capilé, em Três Lagoas.

De acordo com testemunhas, Rodrigo discutia com um homem identificado como Richard, até que Jefferson, conhecido pelo apelido “Cowboy”, armado com um revólver calibre .32, resolveu intervir e abriu fogo contra a vítima.

Na tentativa de escapar, Rodrigo correu pela viela, mas acabou atingido por dois disparos, sendo que um perfurou o coração. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e realizaram manobras de reanimação, mas a vítima não resistiu e morreu no local.

Após o crime, Jefferson fugiu para dentro de casa, onde foi localizado e preso em flagrante pela Polícia Militar. Na delegacia, ele confessou o assassinato e teria "passado mal" ao descobrir a morte de Rorigo, e o Samu precisou ser chamado, mas os socorristas constataram que não havia nenhuma enfermidade, apenas indícios de simulação.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar as circunstâncias do crime e deve ouvir outras testemunhas que presenciaram a briga.

