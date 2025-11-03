Homem é preso em Bataguassu por ameaças à ex-esposa

Um homem foi preso na última sexta-feira (31) em Bataguassu, após ameaçar a ex-esposa e descumprir medidas protetivas que proibiam sua aproximação. A prisão foi realizada por policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) e da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).
De acordo com a Polícia Civil, o homem ignorou as determinações judiciais e, no dia 16 de outubro, teria ido até a casa da ex-companheira, ameaçando matá-la e dizendo que incendiaria a residência. Diante da gravidade do caso e do risco à segurança da vítima e da família, a autoridade policial solicitou a custódia preventiva.
O suspeito permanece detido e à disposição da Justiça, enquanto as investigações continuam.
