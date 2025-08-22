Homem inventa roubo para acionar seguro de carro e acaba descoberto em Mundo Novo

Homem, de 46 anos, foi indicado por falsa comunicação de crime após mentir que foi roubado na Estrada do Jatinho, em Mundo Novo. O caso foi esclarecido pela Polícia Civil durante esta sexta-feira (22).
Conforme as informações policiais, a suposta vítima afirmou que teria sido abordado por dois homens armados, mantido refém em uma plantação de mandioca e que os supostos assaltantes haviam fugido com seu veículo, um SUV.
As equipes da Polícia Civil iniciaram imediatamente as investigações, refazendo o trajeto e checando a versão apresentada. Durante a apuração, foram encontradas diversas incoerências, levantando indícios de fraude.
Questionado novamente, ele acabou contando que inventou a ocorrência para acionar o seguro e receber a indenização pelo automóvel.
Este é o terceiro caso de falsa comunicação de crime elucidado pela Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo apenas neste mês de agosto. O autor foi indiciado com base no artigo 340 do Código Penal.