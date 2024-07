Homem tenta agredir segurança com golpes de facão em praça de Rio Brilhante

Um homem, de 40 anos, foi preso por causar confusão e tentar agredir o segurança de uma praça com golpes de facão durante a manhã de terça-feira (23), no centro de Rio Brilhante.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo segurança de uma praça, pois um indivíduo estava perturbando as pessoas de maneira agressiva.

Ao pedir para que o autor se retirasse do local, o segurança foi agredido verbalmente. Armado com um facão, o homem ainda tentou atingir a vítima várias vezes, mas como não teve sucesso, acabou saindo do local.

As equipes da PM realizaram diligências pela região, encontrando o autor. Depois de receber a ordem de parada para revista, ele chegou a tentar fugir do local.

O facão, que tinha 25 cm de lâmina, foi encontrado na bolsa do homem. Diante dos fatos, o autor acabou sendo preso e o caso registrado como vias de fato.

