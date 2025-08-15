Menu
Polícia

Idoso morre quase um mês após ter perna esmagada por caminhão em Maracaju

Paciente ficou internado em estado gravíssimo na Santa Casa, mas não resistiu as complicações nesta quinta-feira

15 agosto 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Santa Casa de Campo GrandeSanta Casa de Campo Grande   (Divulgação)

Idoso, de 74 anos, que não teve a identificação revelada, morreu na tarde desta quinta-feira (14), quase um mês após ter a perna esmagada pelo caminhão que dirigia, em uma estrada vicinal de Maracaju - a 160 quilômetros de Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a filha relatou que o episódio aconteceu no dia 16 de julho, quando o pai estava conduzindo um caminhão pela estrada vicinal.

Porém, o veículo apresentou alguma falha que não conseguia subir e o idoso, ao descer para verificar o que havia acontecido, não conseguiu retornar para a cabine, escorregando e logo na sequência, o caminhão desceu e esmagou uma das pernas dele.

A própria vítima procurou atendimento médico em um hospital da cidade, porém, devido a gravidade, foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde ficou internado em estado gravíssimo, não resistindo as complicações clínicas nesta quinta-feira. Ele teve uma parada cardiorrespiratória, sem sucesso de reversão da equipe médica.

O caso foi registrado na delegacia como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

