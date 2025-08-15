Idoso morre quase um mês após ter perna esmagada por caminhão em Maracaju

Idoso, de 74 anos, que não teve a identificação revelada, morreu na tarde desta quinta-feira (14), quase um mês após ter a perna esmagada pelo caminhão que dirigia, em uma estrada vicinal de Maracaju - a 160 quilômetros de Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a filha relatou que o episódio aconteceu no dia 16 de julho, quando o pai estava conduzindo um caminhão pela estrada vicinal.

Porém, o veículo apresentou alguma falha que não conseguia subir e o idoso, ao descer para verificar o que havia acontecido, não conseguiu retornar para a cabine, escorregando e logo na sequência, o caminhão desceu e esmagou uma das pernas dele.

A própria vítima procurou atendimento médico em um hospital da cidade, porém, devido a gravidade, foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde ficou internado em estado gravíssimo, não resistindo as complicações clínicas nesta quinta-feira. Ele teve uma parada cardiorrespiratória, sem sucesso de reversão da equipe médica.

O caso foi registrado na delegacia como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

