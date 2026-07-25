A morte do professor de educação física João Victor Nunes, de 24 anos, em um acidente de motocicleta na tarde deste sábado (25), na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande, provocou uma onda de comoção entre alunos, amigos e colegas.

A academia Vital Fit Terenos de onde é a família da vítima e onde ele dava aulas, publicou uma nota de pesar e recebeu dezenas de mensagens destacando o carinho, a dedicação e o legado deixado pelo jovem. "Com profundo pesar, nos despedimos de João Nunes. Nossos sentimentos à família e amigos. Obrigado por tudo, João. Seu legado permanecerá", publicou a academia.

Nos comentários, alunos e amigos lamentaram a perda. "João foi meu aluno no Valadares e depois meu professor na Vital Fit, um menino educado e amado. Que Deus, em Sua infinita misericórdia, acolha ele em Sua paz eterna e fortaleça toda a família e amigos neste momento de dor", escreveu uma seguidora.

"Descanse em paz, João. Que Deus te receba de braços abertos. Sempre foi muito educado e atencioso com todos nós", comentou outra.

Uma colega ressaltou, "um homem de bons exemplos e excepcional em seu trabalho". Outro amigo, Alisson SJ, desabafou.

João Victor também integrava o Pacatos Moto Clube, um dos mais tradicionais de Mato Grosso do Sul. Amigos estiveram no local do acidente após receberem a notícia. Um deles contou que havia encontrado o motociclista pouco antes da colisão. "Eu vim para ajudar o cara a levantar a moto e encontro isso", lamentou.

Imagens de câmeras de segurança mostram João Victor Nunes perdendo o controle e caindo após bater no Guardrail da Duque de Caxias.