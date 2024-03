IntÃ©rprete do mascote do Internacional Ã© indiciado por importunaÃ§Ã£o sexual

Após o Gre-Nal do dia 25 de fevereiro, que aconteceu em Porto Alegre, a repórter Gisele Kümpel acusou Gustavo Acioli Astarita, de 30 anos, o intérprete do Saci, mascote do Sport Club Internacional, de ter a beijado sem seu consentimento.

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul indiciou Gustavo por dois casos que eram de importunação sexual. Uma das denuncias foi da jornalista, e outra de uma torcedora do Internacional, que afirma que o intérprete a tocou na cintura, braços e seios ao pedir uma foto.

Segundo a delegada responsável pelo caso, Cristiane Ramos, a investigação constatou que ele cometeu o crime. Ela ainda informou que Gustavo não tem antecedentes criminais.

O Internacional afastou Gustavo de suas funções, e ele está impedido de se aproximar de Gisele por ordem judicial. Caso ele se aproxime da repórter, será preso.

