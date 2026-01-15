Menu
Polícia

Investigação sobre assassinato com golpes de pá em Campo Grande é arquivada

O crime foi investigado pela Delegacia de Homicídios, contudo não foi possível identificar a autoria

15 janeiro 2026 - 12h51Vinícius Santos
Viatura PCMS - Viatura PCMS -   (Foto: Reprodução)

As investigações sobre o assassinato por espancamento de Oscar Antonio de Oliveira, de 48 anos, foram oficialmente arquivadas, sem que a autoria do crime fosse definida.

Oscar foi agredido com golpes de pá de obras em 22 de junho de 2025, no bairro Jardim Jockey Club, em Campo Grande. Ele apresentava diversos ferimentos na cabeça e em outras partes do corpo e foi socorrido e levado à Santa Casa, onde morreu. 

Diante do caso, a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídio e de Proteção à Pessoa (DHPP) assumiu a investigação, identificou a vítima e iniciou diligências para tentar esclarecer o crime.

Apesar dos esforços dos investigadores, a identidade dos autores das agressões não foi descoberta, e o caso ficou sem autoria definida. Com isso, os elementos investigativos foram encaminhados ao Ministério Público (MPMS) e ao Poder Judiciário.

A promotora de Justiça Luciana do Amaral Rabelo decidiu pelo arquivamento da investigação, resguardando a possibilidade de reabertura do caso caso surjam novos indícios ou suspeitas.

