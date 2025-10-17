Menu
Polícia

JD1TV: Caminhão arrasta fio e idoso voa por vários metros em Lages

A vítima foi imobilizada e levada até uma unidade de saúde

17 outubro 2025 - 10h26Sarah Chaves

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um caminhão arras um fio pela rua e acaba arrastando um idoso de 71 anos pela rua em Lages, na Serra de Santa Catarina. O caso aconteceu na quinta-feira (16).

Nas imagens, é possível ver que o veículo que a vítima pedalava chegou a ser carregado por alguns metros enquanto o idoso ficou caído no chão.

O idoso foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros Militar com fortes dores nas costas e escoriações nas mãos e pernas.

Ele foi imobilizado e levado até uma unidade de saúde. O condutor do caminhão não se feriu. Segundo os socorristas, o motorista do caminhão voltou ao trecho do acidente ao perceber o que havia acontecido e permaneceu no local quando o idoso era atendido.


 

