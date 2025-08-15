Menu
Polícia

JD1TV: Criminoso de MS morre em confronto com a PM em Santa Catarina

Allan Kenedi havia participado de um roubo a uma residência e chegou a invadir um apartamento antes de morrer na troca de tiros

15 agosto 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Allan era natural de AmambaiAllan era natural de Amambai   (Redes Sociais)

Allan Kenedi Almeida, de 19 anos, morreu na noite desta quarta-feira (13) em um confronto com a Polícia Militar de Itajaí, em Santa Catarina. Ele havia participado de um roubo a uma residência antes de entrar em embate com os militares.

O criminoso é natural da cidade de Amambai, a 352 quilômetros de Campo Grande. Apesar das raízes sul-mato-grossenses, Allan foi velado e sepultado na cidade catarinense.

Segundo detalhes publicados pelo Jornal Razão, Almeida e mais dois criminosos participaram um assalto a uma residência no bairro Brilhante. Dois deles estavam armados com revólveres e uma arma longa.

No crime, reviraram a residência das vítimas e levaram roupas, calçados e um Hyundai HB20. Durante a fuga, passaram a ser perseguidos pelos policiais e só pararam quando atropelaram uma pessoa e bateram em outros veículos.

Imagens de câmera de segurança capturaram o momento em que tudo aconteceu, principalmente o atropelamento e o acidente. Allan tentou escapar a pé e chegou a invadir um apartamento em um condomínio.

Os militares ordenaram que ele se rendesse, contudo, armado, apontou a arma para os policiais que reagiram a injusta agressão e atiraram contra o criminoso, que não resistiu e faleceu ainda no local.

 

