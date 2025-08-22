Menu
Polícia

JD1TV: Homem é socorrido inconsciente após incêndio em panela deixada no fogão em MS

Ele teria inalado muita fumaça; as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por vizinhos

22 agosto 2025 - 17h14Brenda Assis     atualizado em 22/08/2025 às 17h15

Homem, que não teve o nome divulgado, foi salvo pelas equipes do Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul durante um principio de incêndio em residência, ocorrido na tarde desta sexta-feira (22), na Rua Doze.

Conforme as informações divulgadas, as equipes foram acionadas por vizinhos, que viram muita fumaça saindo do imóvel. Ao chegar no local, encontraram o morador caído ao solo, já inconsciente dentro da casa.

A guarnição detalhou ainda que o homem é alcoólatra. A suspeita é que ele tenha deixado o fogão ligado, causando o principio de incêndio em uma das panelas ao dormir.

“Mais uma vida salva, pois o mesmo poderia inalar fumaça e acabar falecendo. Realizados a ventilação da residência e não precisamos utilizar nenhuma técnica de extinção de incêndio, apenas desligamos o gás e o fogo”, detalhou um militar que atendeu o caso.

Assista ao vídeo encaminhado pelos militares:

 

