Polícia

Jovem é achada morta em córrego de Maracaju; a suspeita é que ela tenha sido assassinada

Carla Adriele possuia vários ferimentos pelo corpo e pode ter sido vítima de violência sexual

01 novembro 2025 - 11h12Brenda Assis
O corpo foi achado na sextaO corpo foi achado na sexta   (Reprodução/Ponta Porã News)

A jovem Carla Adriele Ribeiro Martins, de 30 anos, foi encontrada sem vida no final da tarde desta sexta-feira (31), próxima a um córrego na Vila Oviedo, em Maracaju.

Conforme as polícias, divulgadas pelo site Ponta Porã News, o corpo apresentava ferimentos, principalmente na cabeça. Por conta disso, há suspeitas de que a vítima possa ter sido vítima de violência sexual, mas essa possibilidade só será confirmada após os exames periciais.

O corpo de Carla foi levado ao IMOL (Instituto Médico e Odontológico Legal) de Dourados, onde passará por necropsia para determinar a causa da morte.

A Polícia Civil de Maracaju investiga o caso, que é tratado inicialmente como feminicídio. As autoridades seguem apurando as circunstâncias do crime e buscando identificar possíveis suspeitos.

