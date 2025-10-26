Menu
Polícia

Jovem é assassinado a facadas e polícia recolhe corpo durante velório em Amambai

Motivo se deu após autoridades não terem sido informada sobre o caso

26 outubro 2025 - 10h45Luiz Vinicius
Kayk foi morto a facadasKayk foi morto a facadas   (Redes Sociais)

Kayk Garcia Franco, de 21 anos, foi assassinado com golpes de faca durante a noite deste sábado, dia 25 de outubro, após se envolver em uma discussão com outro jovem, de 21 anos.

A motivação seria ciúmes que o agressor tinha do relacionamento da vítima com uma garota. O caso aconteceu na cidade de Amambai - a 351 quilômetros de Campo Grande.

Segundo detalhes do boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros chegou a socorrer Kayk e levá-lo para o Hospital Regional, no entanto, diante da gravidade dos ferimentos, o jovem não resistiu.

A Polícia Militar chegou a ir para o hospital, no entanto, soube que a vítima tinha chegado sem vida, impossibilitando colher mais detalhes. Assim, foi registrado a ocorrência, porém, não informado diretamente a Polícia Civil.

Já pela manhã deste domingo, dia 26 de outubro, o delegado e o investigador estiveram no velório de Kayk e diante da ausência de acionamento para a investigação, o corpo foi recolhido durante a cerimônia e encaminhado para o IML de Ponta Porã.

Ele deverá ser periciado e passará por exames necroscópico, uma vez que a Polícia Científica também não foi acionada para estar no hospital, nem no local dos fatos, que já teria sido "mexido".

O caso foi registrado como homicídio simples.

