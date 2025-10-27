Menu
Menu Busca segunda, 27 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Jovem morre após comer pão envenenado feito por ex-padrasto em Bataguassu

Idoso confessou o crime cometido e foi preso em flagrante por homicídio qualificado

27 outubro 2025 - 10h22Luiz Vinicius
Pão com mortadela estavam envenenados com veneno para ratoPão com mortadela estavam envenenados com veneno para rato   (Divulgação/PCMS)

Cleber Arguelho Neto, de 22 anos, morreu após comer um pão com mortadela envenenado, durante o domingo, dia 26 de outubro, em Bataguassu. O suspeito, um idoso, de 62 anos, identificado como João, foi preso em flagrante após confessar o crime cometido.

A motivação, segundo a versão do acusado, é que o jovem já havia proferido diversas ameaças de morte, além dele ser usuário e estar envolvido em vários furtos, inclusive, furtos de cabos de energia de postes de iluminação pública da cidade.

O idoso, inclusive, seria ex-padrasto do jovem.

Segundo detalhes da Polícia Civil, o jovem chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar, mas não resistiu e faleceu. O alimento estava envenenado com 'chumbinho', veneno utilizado para combater ratos.

Durante as apurações preliminares, foram coletados vestígios - sanduíche com substância usada para o envenenamento - e depoimentos que indicaram o envolvimento direto do suspeito, que, ao ser localizado e preso, confessou o ato aos policiais, relatando ter utilizado substância tóxica misturada ao alimento.

O homem, que é idoso e possui deficiência física grave decorrente de AVC, foi conduzido com todas as cautelas necessárias, sendo preso em flagrante pela prática de homicídio qualificado pelo emprego de veneno.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Paranaíba Notícias
Polícia
Criança morre após acidente com bicicleta elétrica conduzida por adolescente em Paranaíba
Hospital Santa Marina, em Campo Grande
Cidade
Hospital da Capital aciona gerador após ficar horas sem energia por 'ocorrências externas'
Agente do Gaeco -
Polícia
STF reafirma poder investigativo do MP e valida atuação de grupos como Gaeco
Carnes foram apreendidas e descartadas
Polícia
Fiscalização descarta mais de 900 quilos de carnes impróprias de mercados em Jaraguari
Bombeiros retomam buscas por jovens desaparecidos no rio Sucuriú em Paraíso das Águas
Polícia
Bombeiros retomam buscas por jovens desaparecidos no rio Sucuriú em Paraíso das Águas
Igor e Tiago desapareceram no rio Sucuriú
Polícia
Dois homens desaparecem ao serem levados por correnteza no rio Sucuriú, em MS
Dupla foi detida pelo homicídio
Polícia
Tio é preso e sobrinho apreendido por morte de casal no Jardim Colibri
Polícia isolou o local da cena do possível crime
Polícia
Casal é assassinado com vários golpes de faca em casa no Jardim Colibri
Sede do Garras, em Campo Grande
Polícia
Vivendo horas de terror, mulher é resgatada de cativeiro e homem é preso nas Moreninhas
Kayk foi morto a facadas
Polícia
Jovem é assassinado a facadas e polícia recolhe corpo durante velório em Amambai

Mais Lidas

Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital
Imagem ilustrativa
Geral
Condomínios de Campo Grande vivem clima eleitoral com chapas, campanhas e planos de gestão
Polícia isolou o local da cena do possível crime
Polícia
Casal é assassinado com vários golpes de faca em casa no Jardim Colibri
Kayk foi morto a facadas
Polícia
Jovem é assassinado a facadas e polícia recolhe corpo durante velório em Amambai