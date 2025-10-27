Jovem morre após comer pão envenenado feito por ex-padrasto em Bataguassu

Cleber Arguelho Neto, de 22 anos, morreu após comer um pão com mortadela envenenado, durante o domingo, dia 26 de outubro, em Bataguassu. O suspeito, um idoso, de 62 anos, identificado como João, foi preso em flagrante após confessar o crime cometido.
A motivação, segundo a versão do acusado, é que o jovem já havia proferido diversas ameaças de morte, além dele ser usuário e estar envolvido em vários furtos, inclusive, furtos de cabos de energia de postes de iluminação pública da cidade.
O idoso, inclusive, seria ex-padrasto do jovem.
Segundo detalhes da Polícia Civil, o jovem chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar, mas não resistiu e faleceu. O alimento estava envenenado com 'chumbinho', veneno utilizado para combater ratos.
Durante as apurações preliminares, foram coletados vestígios - sanduíche com substância usada para o envenenamento - e depoimentos que indicaram o envolvimento direto do suspeito, que, ao ser localizado e preso, confessou o ato aos policiais, relatando ter utilizado substância tóxica misturada ao alimento.
O homem, que é idoso e possui deficiência física grave decorrente de AVC, foi conduzido com todas as cautelas necessárias, sendo preso em flagrante pela prática de homicídio qualificado pelo emprego de veneno.