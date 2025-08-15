Jovem que fabricava notas falsas e usava em comércios é preso em Campo Grande

Gabriel Ferreira da Silva, de 19 anos, foi preso por policiais da DERF (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos) durante a quinta-feira (14), acusado de fabricar notas falsas e usar em comércios da região do Anhanduzinho, em Campo Grande.
A investigação conseguiu localizar algumas vítimas e com análise de câmeras de segurança, obtiveram detalhes do criminoso, identificando as roupas e as características físicas.
Os policiais apuraram que o falsário havia solicitado veículo de aplicativo até Avenida Marginal Bálsamo, Núcleo Habitacional Universitárias. Na residência indicada, localizaram Gabriel.
No imóvel foram encontradas diversas notas falsas. Ele confessou que havia fabricado as notas naquela manhã e que na sequência fez compras em comércios locais.
As notas guardavam grande similaridade com as originais, sendo que muitos comerciantes apenas conseguiam constatar a falsidade com uso de equipamentos específicos – luz ultravioleta ou canetas com detectores químicos.
Ele já havia sido preso pela Derf no dia 22 de julho, indiciado por roubo impróprio.