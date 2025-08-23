Menu
Polícia

Jovem sai da boate com amigos e morre ao ter carro alvejado por 14 disparos no Buriti

O passageiro ficou ferido e outras três pessoas que estavam no veículo saíram ilesas

23 agosto 2025 - 09h34Sarah Chaves
Foto: Redes SociaisFoto: Redes Sociais  

Um jovem identificado como Rafael de Souza de 25 anos foi morto em atentado na manhã deste sábado (23) em Campo Grande, após ser alvejado dentro do carro em que conduzia com um grupo de amigos saindo de uma boate na região do Guanandi.

Segundo o boletim de ocorrência, Rafael estava dirigindo um veículo HB20 branco com quatro amigos quando, ao parar no semáforo no cruzamento da Rua Antônio Bandeira com a Avenida Dr. Nasry Siufi no bairro Buriti, foi cercado por criminosos em um carro preto.

Pelo menos 14 disparos foram efetuados contra o veículo. Os suspeitos fugiram em alta velocidade. Rafael e o passageiro atingido foram socorridos e levados à Santa Casa, mas o motorista não resistiu aos ferimentos. O passageiro baleado permanece internado, mas está estável.

Duas jovens de 18 e 20 anos e um rapaz de 23 anos que estavam no veículo não se feriram. Eles informaram à polícia que não houve nenhuma confusão na festa e desconhecem o motivo do ataque.

O caso registrado na Depac Cepol está sendo investigado como homicídio simples e tentativa de homicídio.

