Motorista de caminhão é preso com 50 quilos de cocaína em Bataguassu

Pelo menos 50 quilos de cocaína, escondidas em um caminhão, foram apreendidas pela Polícia Federal, durante a quinta-feira, dia 29, em fiscalização de rotina realizada no município de Bataguassu.

A instituição informou que a ação resultou na prisão em flagrante do condutor do veículo.

Durante a abordagem, os policiais localizaram a substância entorpecente, composta por pasta base e por cloridrato de cocaína, ocultada na cabine do veículo fiscalizado.

O motorista foi conduzido à unidade da Polícia Federal, juntamente com o veículo e com o material apreendido, para a adoção das medidas legais cabíveis. Ele poderá responder pelo crime de tráfico de drogas.

