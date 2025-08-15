Mulher inventa roubo de Hillux e é investigada por crime em MS

Uma mulher, 38 anos, passou a ser investigada pela Polícia Civil de Três Lagoas (MS) após comunicar falsamente o furto de uma caminhonete. O caso foi registrado no sábado (10), na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) do município.

Ela afirmou que o veículo havia sido furtado por desconhecidos enquanto pescava na região do rio Sucuriu. Segundo a denúncia, a caminhonete teria sido levada das margens da rodovia MS-320.

As informações, no entanto, foram consideradas inconsistentes. Agentes da Seção de Investigações Gerais (SIG) iniciaram diligências ainda no fim de semana. Testemunhas foram ouvidas e imagens de câmeras de segurança analisadas. Também foram verificados os dados de deslocamento do veículo. As contradições levaram à convocação da mulher, que prestou novo depoimento na tarde de quarta-feira (14). No novo relato, ela confirmou que o furto não ocorreu. Segundo afirmou, o caso envolvia um desacordo comercial.

Ainda conforme o depoimento, o local e a data informados inicialmente não correspondiam à realidade. A mulher foi formalmente ouvida como suspeita de falsa comunicação de crime.

A Polícia Civil reforçou que esse tipo de conduta pode levar à responsabilização penal. Caso fique comprovada a falsidade da denúncia, a pessoa poderá responder por falsa comunicação de crime ou por denunciação caluniosa, com pena de até oito anos de prisão.

Também poderá ser aplicada pena por estelionato, caso a falsa acusação gere prejuízo a terceiros. A pena para esse crime pode chegar a cinco anos de reclusão.

