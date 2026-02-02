Menu
Polícia

Pintor é encontrado morto em varanda de casa na cidade de Três Lagoas

A Perícia Técnica foi acionada e indicou que a morte pode ter ocorrido em decorrência de um mal súbito

02 fevereiro 2026 - 17h11Brenda Assis
O caso aconteceu ontem de manhãO caso aconteceu ontem de manhã   (RCN 67)

Adilson Teixeira Rodrigues, de 52 anos, foi encontrado morto na manhã de domingo (1º) em um condomínio residencial no bairro Novo Oeste, em Três Lagoas, no leste de Mato Grosso do Sul.

Conforme o site RCN 67, a Polícia Militar foi acionada após a informação de que havia uma pessoa caída no chão e desacordada dentro do condomínio. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestando socorro, mas o óbito foi constatado ainda no local.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo não apresentava sinais aparentes de violência nem perfurações visíveis. A Perícia Técnica foi acionada e indicou que a morte pode ter ocorrido em decorrência de um mal súbito.

Ainda conforme o site, um familiar relatou aos policiais que havia mantido contato com Adilson no dia anterior e informou que ele fazia uso contínuo de medicamentos por ser portador de epilepsia.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que irão confirmar oficialmente a causa da morte. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) para as providências cabíveis.

