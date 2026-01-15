Menu
Polícia

Polícia encontra drogas misturadas em alimentos e prende caminhoneiro no Jd. Noroeste

Foram localizados cerca de 849 quilos de maconha no caminhão

15 janeiro 2026 - 12h22Luiz Vinicius
Caminhão e as drogas foram apreendidosCaminhão e as drogas foram apreendidos   (Divulgação/PCMS)

Caminhoneiro, de 39 anos, foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira, dia 14, após ser responsável por um caminhão carregado com 849 quilos de maconha, estacionado nos fundos de um posto de combustível, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Por volta das 22h, os policiais identificaram um conjunto (cavalo e baú) com o lacre da câmara fria rompido, o que contraria normas de transporte de alimentos e levantou suspeitas de ocultação de drogas.

Ao ser abordado, o motorista apresentou versões contraditórias ao ser abordado e não soube explicar a violação do lacre.

Após ser confrontado, admitiu que transportava caixas com entorpecentes no compartimento refrigerado, misturadas a alimentos.

Diante disso, o caminhão foi levado à DENAR para vistoria detalhada. No interior do veículo, foram encontradas 31 caixas contendo tabletes de maconha, totalizando 849,4 kg. 

A carga, segundo o motorista, teria como destino o estado de Goiás.

