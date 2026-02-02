Menu
Polícia

Rapaz é agredido na saída de tabacaria e tem iPhone e roupas roubadas na Capital

Após acordar em um sofá em frente a Capela Municipal, ele foi para casa da avó

02 fevereiro 2026 - 16h55Luiz Vinicius
Sede da DERFSede da DERF   (Divulgação/PCMS)

Rapaz, de 25 anos, procurou a delegacia para denunciar que teve o celular, um iPhone 15, roubado, sofreu agressões e quase ficou sem roupa após deixar uma tabacaria, na região da Vila Planalto, em Campo Grande.

Ele teria sido supostamente agredido duas vezes e acordado sozinho em um sofá em frente a capela municipal do Santo Amaro, na Avenida Presidente Vargas.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima relatou que deixou a tabacaria por volta da meia-noite e ao ir para casa, foi agredido e não soube dizer se foi uma ou mais pessoas.

Um amigo encontrou ele e pediu para esperar no local, pois acionaria um carro por aplicativo. No entanto, o rapaz decidiu ir embora sozinho e foi novamente agredido, quando teve o celular e parte das roupas roubados.

Após desmaiar e acordar em um sofá, ele foi sem os pertences e foi embora para casa da avó.

O caso foi registrado como roubo na Derf (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos).

