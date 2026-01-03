Recém-nascido brasileiro é resgatado de boca de fumo na fronteira de MS

Recém-nascido, com apenas 22 dias de vida, de cidadania brasileira, foi resgatado por autoridades paraguaias de uma boca de fumo, na última terça-feira, dia 30, em Pedro Juan Caballero, cidade fronteiriça com Ponta Porã.

Os pais são usuários de drogas e a situação teve intervenção da defensora pública Paloma Villanueva.

Segundo o site Ponta Porã News, autoridades paraguaias já tinham conhecimento que a casa em questão era um ponto de drogas na cidade e num primeiro momento, tiveram a entrada negada.

Porém, com auxílio de reforço, os policiais cumpriram a determinação e encontraram o recém-nascido no local.

Conforme o site, o bebê não apresentava problemas de saúde, mas estava abaixo do peso. Os pais passaram por exame toxicológicos e constatou a presença de cocaína.

Foi pedido medida protetiva para o recém-nascido e ele foi encaminhado para Ponta Porã, onde ficará sob cuidados das autoridades brasileiras.

