Polícia

Robôs aspiradores e TV Box avaliados em R$ 100 mil são apreendidos em Aral Moreira

A carga estava dentro de um veículo parado durante fiscalização no km 47 da rodovia MS-386

05 fevereiro 2026 - 17h24Brenda Assis

Mais de R$ 125 mil em mercadorias estrangeiras sem documentação fiscal foi apreendido pelas equipes da Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), durante a manhã desta quinta-feira (5), na MS-386, em Aral Moreira.

Conforme as informações policiais, a abordagem ocorreu por volta das 5h30, quando as equipes da base de Amambai pararam um Chevrolet Meriva no km 47 da rodovia. Durante a checagem, o motorista informou que transportava produtos trazidos do Paraguai e que não possuía notas fiscais.

Na vistoria do veículo, os policiais encontraram 31 robôs aspiradores, 84 aparelhos de TV Box de diferentes marcas, além de caixas com perfumes e relógios. O valor da carga foi estimado em R$ 100 mil, enquanto o carro foi avaliado em cerca de R$ 25 mil.

O condutor, o veículo e as mercadorias foram encaminhados às autoridades responsáveis para os procedimentos legais.

