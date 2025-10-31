Menu
Polícia

Sete faccionados do Comando Vermelho são mortos em operação policial no Ceará

O governador parabenizou a Polícia Militar pelo sucesso da ação, destacando que nenhum policial foi morto durante o confronto

31 outubro 2025 - 10h23Vinícius Santos
Armas foram apreendidas - Armas foram apreendidas -   (Crédito: Divulgação Polícia Militar )

Uma ação das forças policiais do estado do Ceará terminou com a morte de sete membros da facção Comando Vermelho na madrugada desta sexta-feira (31), na cidade de Canindé, no interior do estado. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), segundo informações divulgadas pelo g1/Ceará.

Durante a ação, os policiais apreenderam fuzis, pistolas, revólveres, granadas, um veículo e dezenas de munições. A troca de tiros aconteceu no bairro Campinas, área dominada por uma facção rival do Comando Vermelho no município.

De acordo com informações, os criminosos do Comando Vermelho tentaram dominar o bairro, mas se depararam com equipes policiais do Raio, Cotar (Comando Tático Rural), FT (Força Tática), FT Rural e Policiamento Ostensivo Geral.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, parabenizou a ação da polícia em uma postagem nas redes sociais. “Nenhum policial morto. Nenhum inocente alvejado. A população protegida. Parabéns à nossa Polícia Militar do Ceará!”, escreveu.

O domínio de território no estado é disputado por sete facções, segundo o governador. Elas buscam conquistar áreas para monopolizar a venda de drogas e serviços como internet. A guerra entre esses grupos é apontada como causa de 90% dos homicídios no Ceará, tornando o estado com a maior taxa de homicídios dolosos por 100 mil habitantes em 2024, conforme o Mapa da Segurança Pública, elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

