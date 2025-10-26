Menu
Polícia

Sushiman é encontrado morto e sem roupas em apartamento de Três Lagoas

Grande quantidade de sangue estava ao redor do corpo de Willian Ortega

26 outubro 2025 - 10h14Luiz Vinicius
Willian foi encontrado morto em apartamentoWillian foi encontrado morto em apartamento   (Folha de Três Lagoas)

Willian Ortega, de 33 anos, foi encontrado morto em um apartamento na noite deste sábado, dia 25 de outubro, no bairro dos Ipês, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Informações apontam que a vítima foi localizada caída no chão, com grande quantidade de sangue ao redor e estava nu.

Segundo sites locais, Willian trabalha como sushiman em um conhecido comércio da cidade.

A causa da morte não foi revelada e há a suspeita de um possível homicídio, mas que deverá ser investigado pela Polícia Civil.

A Polícia Científica também esteve no local para coletar mais detalhes que possam ajudar na elucidação do caso.

