Sushiman é encontrado morto e sem roupas em apartamento de Três Lagoas

Willian Ortega, de 33 anos, foi encontrado morto em um apartamento na noite deste sábado, dia 25 de outubro, no bairro dos Ipês, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.
Informações apontam que a vítima foi localizada caída no chão, com grande quantidade de sangue ao redor e estava nu.
Segundo sites locais, Willian trabalha como sushiman em um conhecido comércio da cidade.
A causa da morte não foi revelada e há a suspeita de um possível homicídio, mas que deverá ser investigado pela Polícia Civil.
A Polícia Científica também esteve no local para coletar mais detalhes que possam ajudar na elucidação do caso.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Casal é assassinado com vários golpes de faca em casa no Jardim Colibri
Polícia
Vivendo horas de terror, mulher é resgatada de cativeiro e homem é preso nas Moreninhas
Polícia
Jovem é assassinado a facadas e polícia recolhe corpo durante velório em Amambai
Polícia
Após 'showzinho' contra PMs, homem oferece R$ 10 mil para evitar prisão na Capital
Polícia
Operação fecha 'point das drogas' em Jardim e quatro pessoas são presas
Polícia
Mulher é salva de 'tribunal do crime' e membros de facção são presos em Sonora
Polícia
Indígenas ateiam fogo em fazenda e expulsam trabalhadores em Caarapó
Polícia
Ferido a tiros em atentado, 'Chicão' morre após três dias internado em Dourados
Polícia
Adolescente de 15 anos é esfaqueado em tentativa de homicídio em Novo Horizonte do Sul
Polícia