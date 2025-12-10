Suspeito de atacar ex-companheira com facão é preso um dia após agressão em Fátima do Sul

Um homem foi preso nesta quarta-feira (10) suspeito de invadir a casa da ex-companheira durante a madrugada anterior e atacá-la com um facão, em Fátima do Sul. Um homem que estava no local também ficou ferido. A investigação é conduzida pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), com apoio do Setor de Investigações Gerais (SIG).

Segundo a polícia, o suspeito arrombou a porta da casa e foi até o quarto onde a mulher se trancou com os filhos e um conhecido. De acordo com o relato, ele desferiu vários golpes de facão contra a porta, que chegaram a atravessar a madeira e atingir as vítimas. A mulher teve ferimentos graves, enquanto o homem precisou passar por cirurgia depois de ter dedos atingidos.

As buscas pelo agressor começaram logo após a denúncia, ainda na terça-feira (9), mas ele não foi encontrado. Diante da gravidade do caso, a prisão preventiva foi solicitada nesta quarta e autorizada pela Justiça. Com informações de inteligência do SIG de Fátima do Sul e apoio da equipe de Nova Andradina, policiais localizaram o suspeito no distrito de Nova Casa Verde.

Ele foi preso sem resistência e levado para a delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. A mulher segue internada e recebe acompanhamento médico. Medidas protetivas já foram concedidas.

