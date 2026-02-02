Trabalhador é preso por furtar mercado no Centenário

O funcionário de um supermercado foi flagrado furtando produtos do próprio local de trabalho na noite deste domingo (1º), em Campo Grande. O caso aconteceu no estabelecimento localizada na Avenida Gunter Hans, no bairro Jardim Centenário.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a denúncia de furto praticado por um funcionário do estabelecimento. No local, os policiais conversaram com a supervisora de segurança, que relatou que o empregado vinha praticando furtos de mercadorias há cerca de um mês.

Ainda segundo o relato, a empresa só conseguiu identificar o autor recentemente e passou a monitorar a conduta dele por meio do sistema interno de segurança. No sábado, o funcionário teria subtraído produtos, mas a confirmação ocorreu apenas no dia seguinte, após a análise das imagens das câmeras de monitoramento.

Nesta segunda-feira (2), após o término do expediente na câmara fria, o funcionário foi abordado na saída do supermercado pela supervisora de segurança e pelo gerente da unidade. Durante a abordagem, foram encontrados escondidos em suas roupas dois potes de sorvete e duas pizzas, avaliados em R$ 91,87.

Ao ser questionado, o jovem confessou o furto ocorrido naquele dia e também admitiu que já havia praticado furtos anteriormente.

Diante dos fatos o funcionário foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. O caso foi registrado como furto e furto qualificado por abuso de confiança.

