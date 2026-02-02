Menu
Menu Busca terça, 03 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Trabalhador é preso por furtar mercado no Centenário

Ao ser questionado, o jovem confessou o furto ocorrido naquele dia e também admitiu que já havia praticado furtos anteriormente

02 fevereiro 2026 - 17h24Brenda Assis
IlustrativaIlustrativa   (Crédito: Geraldo Bubniak/AEN)

O funcionário de um supermercado foi flagrado furtando produtos do próprio local de trabalho na noite deste domingo (1º), em Campo Grande. O caso aconteceu no estabelecimento localizada na Avenida Gunter Hans, no bairro Jardim Centenário.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a denúncia de furto praticado por um funcionário do estabelecimento. No local, os policiais conversaram com a supervisora de segurança, que relatou que o empregado vinha praticando furtos de mercadorias há cerca de um mês.

Ainda segundo o relato, a empresa só conseguiu identificar o autor recentemente e passou a monitorar a conduta dele por meio do sistema interno de segurança. No sábado, o funcionário teria subtraído produtos, mas a confirmação ocorreu apenas no dia seguinte, após a análise das imagens das câmeras de monitoramento.

Nesta segunda-feira (2), após o término do expediente na câmara fria, o funcionário foi abordado na saída do supermercado pela supervisora de segurança e pelo gerente da unidade. Durante a abordagem, foram encontrados escondidos em suas roupas dois potes de sorvete e duas pizzas, avaliados em R$ 91,87.

Ao ser questionado, o jovem confessou o furto ocorrido naquele dia e também admitiu que já havia praticado furtos anteriormente.

Diante dos fatos o funcionário foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. O caso foi registrado como furto e furto qualificado por abuso de confiança.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem ilustrativa
Polícia
Homem é preso por extorquir mãe e ameaçar avó de 103 anos
Jovem é preso por bater na namorada de 17 anos em Rio Verde
Polícia
Jovem é preso por bater na namorada de 17 anos em Rio Verde
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Homem é agredido e perde carro da mãe após encontro com desconhecido em MS
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Jovem é encontrado morto em banco traseiro de carro em Campo Grande
O caso aconteceu na manhã desta terça-feira
Polícia
Homem morre eletrocutado ao ligar bomba d'água as margens do Rio Miranda
Carga irregular de mounjaro, perfumes e eletrônicos é apreendida em rodovia de Dourados
Polícia
Carga irregular de mounjaro, perfumes e eletrônicos é apreendida em rodovia de Dourados
Morte aconteceu em uma conveniência
Polícia
VÍDEO: Câmera flagra discussão e tiros que mataram homem em Rio Brilhante
Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo
Polícia
Criança procura delegacia, denuncia agressões e mãe é presa em Ribas do Rio Pardo
Quantia apreendida na casa de um dos suspeitos
Polícia
Acusados de aplicar golpe de R$ 5 milhões em empresa da Capital são alvos de operação
Operação acontece em Campo Grande
Polícia
PF tenta coibir comercialização ilegal de remédios para emagrecimento na Capital

Mais Lidas

Rariel tinha 26 anos
Trânsito
Motociclista morre ao bater em poste de energia elétrica em Campo Grande
Hélio estava escondido com forte armamento e era acusado de vários crimes
Polícia
Chefão de facção catarinense, 'GG' é preso escondido em 'bunker blindado' em Ponta Porã
Unidade de Pronto Atendimento da Moreninha
Polícia
Rapaz sofre tentativa de homicídio e opta por não passar detalhes a PM na Moreninha
Moradia popular
Cidade
EMHA convoca suplentes para 30 apartamentos no Jardim Antártica