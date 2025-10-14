Menu
Polícia

Uso indevido da aposentadoria de idoso de 87 anos é investigado na Capital

O caso foi registrado durante a primeira rodada de visitas da operação Virtude

14 outubro 2025 - 19h11Brenda Assis

O caso de um idoso de 87 anos, que estaria tendo os recursos financeiros desviados por familiares, chamaram a atenção das equipes da Polícia Civil durante a Operação Virtude, deflagrada na manhã desta terça-feira (14) em Campo Grande.

De acordo com informações policiais, o homem reside com duas netas e bisnetos, e, segundo apurado pela equipe da 2ª Delegacia de Polícia (2ª DP), há indícios de que os valores recebidos por ele, possivelmente aposentadoria ou benefícios, não estão sendo utilizados em seu benefício direto, o que pode configurar violação de direitos e abuso financeiro contra o idoso.

O caso foi registrado durante a primeira rodada de visitas da operação, que tem como objetivo verificar denúncias de maus-tratos e abandono de idosos, a partir de informações recebidas pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. A investigação será aprofundada e poderá resultar em medidas legais, caso seja confirmado o desvio.

A Operação Virtude prevê seis rodadas de visitas a diferentes bairros da região do Segredo, entre os dias 14 e 28 de outubro. Os policiais da 2ª DP estão atuando de forma ativa na proteção da população idosa, verificando situações de vulnerabilidade, prestando apoio e garantindo que seus direitos sejam respeitados.

