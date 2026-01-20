Menu
Polícia

Veículos de estelionato cometidos na Capital são recuperados em Três Lagoas

Jeep Renegade e Toyota Corolla foram localizados na cidade; atuais possuidores não tinham má-fé

20 janeiro 2026 - 19h14Taynara Menezes
Os crimes, ocorridos em Campo Grande, seguem sob investigação a cargo da 4ª Delegacia de Polícia CivilOs crimes, ocorridos em Campo Grande, seguem sob investigação a cargo da 4ª Delegacia de Polícia Civil   (Foto: PCMS)

Dois veículos ligados a crimes de estelionato ocorridos em Campo Grande, foram recuperados entre os dias 14 e 15 de janeiro, pela Segunda Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas.

Um Jeep Renegade e um Toyota Corolla foram localizados após informação da 4ª Delegacia de Campo Grande. Nenhum dos atuais possuidores dos veículos apresentou indícios de má-fé na aquisição ou venda.

As investigações sobre os crimes seguem sob responsabilidade da 4ª Delegacia de Polícia Civil da capital.

