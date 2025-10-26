Menu
Polícia

Vivendo horas de terror, mulher é resgatada de cativeiro e homem é preso nas Moreninhas

Ela havia sido sequestrada e suspeito passou a exigir dinheiro pelo resgate, além de ameaçar e violentar a vítima

26 outubro 2025 - 12h13Luiz Vinicius     atualizado em 26/10/2025 às 13h48
Sede do Garras, em Campo GrandeSede do Garras, em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

Homem, de 34 anos, foi preso em flagrante por uma equipe do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros), após o crime de extorsão e o sequestro de uma mulher, de 25 anos, libertada de um cativeiro, no bairro Moreninhas, em Campo Grande.

O fato aconteceu durante o sábado, dia 25 de outubro. Os policiais ainda apreenderam armas de fogo, aparelhos celulares e um veículo, de modelo não informado, usado na prática criminosa.

A equipe do Garras recebeu uma denúncia informando sobre o sequestro da vítima, esposa de um homem, de 25 anos.

Durante as buscas, a vítima foi libertada e após ser resgatada, ela relatou aos policiais as violências física e psicológica sofridas no cativeiro, incluindo ameaças de mutilação, coronhadas, chutes e intimidações de morte. O companheiro da vítima também foi ameaçado caso não entregasse o dinheiro do resgate, que não chegou a ser pago.

Com base nas informações fornecidas pelas vítimas, os investigadores localizaram o acusado, que estava em posse do celular utilizado para realizar as ameaças e exigir o pagamento. A residência usada como cativeiro foi identificada, preservada e periciada.

Embora um dos envolvidos tenha sido preso em flagrante, as investigações continuam para identificar e capturar os demais participantes, entre eles um possível integrante de facção criminosa que estaria foragido da Justiça.

O autor foi autuado em flagrante pelos crimes de extorsão mediante sequestro, posse de arma de fogo de uso restrito e ameaça, permanecendo à disposição da Justiça.

