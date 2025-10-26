Vivendo horas de terror, mulher é resgatada de cativeiro e homem é preso nas Moreninhas

Homem, de 34 anos, foi preso em flagrante por uma equipe do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros), após o crime de extorsão e o sequestro de uma mulher, de 25 anos, libertada de um cativeiro, no bairro Moreninhas, em Campo Grande.

O fato aconteceu durante o sábado, dia 25 de outubro. Os policiais ainda apreenderam armas de fogo, aparelhos celulares e um veículo, de modelo não informado, usado na prática criminosa.

A equipe do Garras recebeu uma denúncia informando sobre o sequestro da vítima, esposa de um homem, de 25 anos.

Durante as buscas, a vítima foi libertada e após ser resgatada, ela relatou aos policiais as violências física e psicológica sofridas no cativeiro, incluindo ameaças de mutilação, coronhadas, chutes e intimidações de morte. O companheiro da vítima também foi ameaçado caso não entregasse o dinheiro do resgate, que não chegou a ser pago.

Com base nas informações fornecidas pelas vítimas, os investigadores localizaram o acusado, que estava em posse do celular utilizado para realizar as ameaças e exigir o pagamento. A residência usada como cativeiro foi identificada, preservada e periciada.

Embora um dos envolvidos tenha sido preso em flagrante, as investigações continuam para identificar e capturar os demais participantes, entre eles um possível integrante de facção criminosa que estaria foragido da Justiça.

O autor foi autuado em flagrante pelos crimes de extorsão mediante sequestro, posse de arma de fogo de uso restrito e ameaça, permanecendo à disposição da Justiça.

