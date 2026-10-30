O Governo de Mato Grosso do Sul prevê destinar R$ 96 milhões às emendas parlamentares individuais em 2027, aumento de R$ 12 milhões em comparação aos R$ 84 milhões estabelecidos no projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026,um aumento de cerca de 14,29%.

Considerando os 24 deputados estaduais, o valor reservado às emendas representa R$ 4 milhões por parlamentar, antes eram R$ 3,5 milhões previstos para 2026, ou seja R$ 500 mil a mais por deputado, se distribuídos igualmente.

As emendas parlamentares permitem que os deputados indiquem a destinação de recursos públicos para atender demandas da população, como investimentos em saúde, educação, infraestrutura e assistência social.

A previsão total de receitas e despesas passa de R$ 27,19 bilhões em 2026 para R$ 27,99 bilhões em 2027, diferença de aproximadamente R$ 802,6 milhões.

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