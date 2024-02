Vereadores recebem a presidente da Santa Casa nesta quinta-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam cinco Projetos e um Veto na sessão ordinária da próxima quinta-feira (15). A convite do vereador Dr. Vitor Rocha, a sessão contará ainda com a participação do presidente da Santa Casa de Campo Grande, Alir Terra, na Palavra Livre.

Alir deve anunciar o aumento de atendimentos à população, bem como agradecer as emendas parlamentares dos vereadores de Campo Grande.

Projetos e Veto

O Veto Total ao Projeto de Lei n. 11.008/23, que institui a Política de Desenvolvimento de Consciência Fonológica na Alfabetização na Rede Municipal de Ensino – REME e dá outras providências será analisado em discussão única.

Cinco Projetos serão votados em primeira discussão e votação na Ordem do Dia.

O Projeto de Lei n. 11.064/23, de autoria do vereador Prof. André Luis, que altera o caput do Art. 1º da Lei n. 5.237, de 29 de novembro de 2013, instituiu a Semana Municipal de Controle e Combate à Leishmaniose no município de Campo Grande.

O Projeto de Lei n. 11.099/23, de autoria do vereador Clodoilson Pires, que institui o dia 18 de dezembro como data de comemoração municipal da doula.

Ainda o Projeto de Lei n. 11.121/23, de autoria dos vereadores Otávio Trad, Claudinho Serra e Beto Avelar, que institui o Programa nos Caminhos das hortas no município de Campo Grande e dá outras providências.

E o Projeto de Lei n. 11.187/23, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha, que institui o dia e a semana municipal de conscientização e incentivo ao diagnóstico precoce de retinoblastoma no calendário de eventos de Campo Grande.

A sessão ordinária começa às 9h20, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, bairro Jatiuca Park, com transmissão ao vivo pelo pelo canal aberto da TV Câmara (7.3) e pela TV Educativa (Rede E), no canal 4.2

