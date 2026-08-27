A Justiça concedeu liminar em ação do MPMS e determinou que a Prefeitura de Campo Grande apresente em 30 dias um plano para reformar a USF do Jardim Bonança.

O prazo total para a execução das melhorias é de 90 dias. A decisão prevê o sequestro de verbas públicas municipais caso as obras não sejam realizadas no período estipulado.

A medida visa corrigir problemas graves constatados em vistorias da 76ª Promotoria de Justiça. Entre as falhas estão rachaduras, infiltrações e mofo nas paredes e teto da unidade.

A fiscalização no posto de saúde vinha sendo realizada desde 2022 após denúncias de precariedade. As vistorias também apontaram a falta frequente de medicamentos para os usuários.

O magistrado destacou a urgência das intervenções para garantir a segurança dos pacientes e servidores. A prefeitura reconheceu as falhas estruturais durante o processo judicial.