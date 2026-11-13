Centenas de absorventes e lenços umedecidos foram entregues gratuitamente a mulheres e adolescentes da Aldeia Panambizinho, em Dourados. A ação ocorreu na quarta-feira (11), na Escola Municipal Indígena Pa’i Chiquito-Chiquito Pedro, e busca ampliar o acesso a produtos básicos de higiene pessoal.

Os itens foram arrecadados durante a 2ª edição da corrida e caminhada “Mexa-se por Elas – Outubro Rosa”, que reuniu 550 participantes. As doações feitas durante o evento foram destinadas às mulheres da Reserva Indígena.

A entrega contou com a presença da primeira-dama Patrícia Leite e da diretora-presidente da Fundação de Esportes de Dourados (Funed), Sandra Giselly do Amaral.

Para a secretária municipal de Assistência Social, Shirley Flores Zarpelon, a iniciativa representa a transformação da solidariedade em cuidado com outras mulheres. Ela agradeceu às participantes que contribuíram com as doações e ajudaram a levar dignidade e atenção à comunidade.

A distribuição terá continuidade na próxima semana, com a entrega de absorventes e lenços umedecidos às mulheres atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da Aldeia Bororó.