Plantão UPAs: Veja o quadro de médicos e pediatras em cada unidade

As Unidades de Pronto atendimento (UPA) e Centro Regionais de Saúde (CRS) da Capital contam nesta manhã (3) com 80 médicos, entre clínicos e pediatras atendendo no período da manhã.

O atendimento pediátrico nesta manhã e durante a tarde pode ser encontrado somente em três locais, sendo estas Coronel Antonino, Universitário e Tiradentes. Já no período da noite, mais unidades terão atendimento, somando 32 pediatras.

No período noturno serão 64 clínicos gerais. O atendimento pediátrico fica disponibilizado em sete unidades, são elas: Coronel Antonino, Universitário, Nova Bahia, Leblon, Moreninha, e CRSs Tiradentes.

