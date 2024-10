Apagão de sinal: Tim sai do ar e brasileiros ficam sem internet móvel

A Tim, uma das principais operadoras brasileiras, está enfrentando problemas técnicos no início da tarde desta sexta-feira (4), com usuários ficando sem sinal e relatando falha geral nos serviços da empresa.

Segundo o portal Downdetector, que reúne relato de usuários sobre a condição de diversos serviços, os serviços da Tim começaram a apresentar instabilidade por volta das 13h52, com o pico das reclamações às 14h13.

Ao JD1, leitores relataram que estão sem sinal da operadora, impossibilitados de usar internet móvel, realizar ligações e até mesmo enviar SMS. Até o momento, a operadora ainda não se pronunciou sobre a situação ou quando os serviços devem voltar ao normal.

