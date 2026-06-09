Lourdes Martins de Souza, de 67 anos, e Ademir Polizeli, de 75 anos, morreram em um grave acidente no final da manhã desta terça-feira, dia 9, na BR-158, no trecho que compreende as cidades de Paranaíba e Aparecida do Taboado.

A colisão envolvendo os dois veículos foi frontal e aconteceu numa região conhecida como 'Curva do Maracujá'.

Segundo informações do portal Interativo MS, os dois veículos seguiam em direções opostas, quando em determinado momento, ambos colidiram violentamente, sendo que cada dos automóveis foram para lados diferentes.

Ainda conforme o site, os dois veículos teriam placas de Paranaíba e a informação inicial é que Ademir seria empresário na cidade.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local e atuou na contenção do trânsito para que fosse possível a retirada dos corpos dos veículos.

A Polícia Civil e a Polícia Científica irão apurar as causas que levou ao acidente.