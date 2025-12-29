Menu
Caminhoneiro de RS morre após tombar carreta em rodovia de Mundo Novo

Familiar relatou que Douglas Betinardi "foi fazer um extra de Natal"

29 dezembro 2025 - 10h28Luiz Vinicius
Douglas era natural de Novo HamburgoDouglas era natural de Novo Hamburgo   (Redes Sociais)

O caminhoneiro Douglas Rafael Lambertes Betinardi, de 39 anos, morreu em decorrência de um acidente de trânsito, após tombar a carreta que conduzia pela rodovia BR-163, em Mundo Novo, em Mato Grosso do Sul.

Ele estava transportando uma carga de óleo de soja, quando por motivos a serem apurados, tombou próximo à Ponte Ayrton Senna, na divisa com o Paraná.

Segundo informações do portal Guaíra Mil Grau, Douglas não teria resistido aos ferimentos e morreu antes mesmo do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegarem ao local.

Natural de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, Betinardi trabalhava como caminhoneiro há 20 anos e uma tia relatou ao portal que ele "foi fazer um extra de Natal e morreu na curva perigosa".

Douglas era pai de quatro crianças.

