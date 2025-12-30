Colisão entre caminhonete e carro deixa ao menos um ferido na MS-141, em Ivinhema

Passageiro de um Toyota Corolla, de 38 anos, ficou ferido após o veículo se envolver em um acidente de trânsito com uma caminhonete Toyota Hilux na MS-141, em Ivinhema, na manhã desta terça-feira, dia 30.

A vítima em questão sofreu uma fratura no nariz e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado para o Hospital Municipal para avaliação médica.

Segundo o site Vale do Ivinhema, o acidente aconteceu enquanto o Corolla seguia pela rodovia no sentido Guassulândia a MS-141, e ao acessar a rodovia, foi atingido na lateral pela caminhonete, que seguia pelo sentido Naviraí a Ivinhema.

Os condutores dos dois veículos não sofreram ferimentos e ficaram no local até a chegada da Polícia Militar Rodoviária.

