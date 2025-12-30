Menu
Menu Busca terça, 30 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Trânsito

Douradense sobrevive a capotamento, mas morre atropelada em rodovia do Paraná

Ela estava acompanhada do marido que também foi atropelado, mas socorrido em estado grave

30 dezembro 2025 - 10h22Luiz Vinicius
Carro ficou capotado às margens da pistaCarro ficou capotado às margens da pista   (Divulgação/PRF)

A douradense Samara Prado Martins, de 24 anos, morreu atropelado durante a segunda-feira, dia 29, logo após sobreviver a um capotamento na rodovia BR-376, trecho que liga Curitiba a Ponta Grossa, no Paraná.

Ela estava acompanhado do marido, que também foi atropelado, mas socorrido em estado grave e encaminhado para uma unidade hospitalar da cidade paranaense. Eles estavam casados há dois meses.

Segundo informações do Portal Tarobá, os dois homens estavam em um veículo Volkswagen Gol, quando por motivos a serem apurados, acabaram sofrendo um capotamento e o veículo parou nas margens da rodovia.

Ambos sobreviveram ao capotamento, porém, enquanto buscavam ajuda pela rodovia, acabaram sendo atropelados por um caminhão. Samara morreu dentro da viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), e o marido foi socorrido por outra ambulância.

O caso será investigado pelas autoridades paranaenses.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Poste de energia contém fios de alta tensão
Trânsito
VÍDEO: Motorista perde controle e atinge poste na rua Vitório Zeola
Douglas era natural de Novo Hamburgo
Trânsito
Caminhoneiro de RS morre após tombar carreta em rodovia de Mundo Novo
Ocorrência aconteceu próximo ao Autódromo Internacional de Campo Grande
Trânsito
URGENTE: Duas pessoas morrem em acidente entre carros na BR-262, em Campo Grande
Van ficou com a frente destruída
Trânsito
Van bate na traseira de carreta e paciente da hemodiálise de Sonora morre na BR-163
Padilha possivelmente sofreu uma queda de moto
Trânsito
Indo visitar o pai, motociclista sofre acidente e morre na BR-163, em Rio Brilhante
Beatriz foi ejatada para fora do carro
Trânsito
Passageira de carro morre após capotamento em Paranaíba
Carro parou nas margens da pista
Trânsito
Roda de carro se solta e família se livra de grave acidente em Água Clara
Vítima estava internada no Hospital da Vida
Trânsito
Motociclista morre após ser atropelado por picape em cruzamento de Dourados
Acidente aconteceu em Ivinhema
Trânsito
Dois adolescentes ficam feridos em acidente entre motos e carro em Ivinhema
MS participa de operação para reduzir acidentes nas estradas no fim de ano
Trânsito
MS participa de operação para reduzir acidentes nas estradas no fim de ano

Mais Lidas

AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Polícia
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Movimentação policial no local
Polícia
AGORA: Perseguição termina com bandidos jogando carro em córrego na Capital
Confronto envolvendo Batalhão de Choque deixa um morto na Capital
Polícia
Confronto envolvendo Batalhão de Choque deixa um morto na Capital
Motorista do Consórcio Guaicurus e passageira são assaltados no ônibus no Universitário
Polícia
Motorista do Consórcio Guaicurus e passageira são assaltados no ônibus no Universitário