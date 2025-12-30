Douradense sobrevive a capotamento, mas morre atropelada em rodovia do Paraná

A douradense Samara Prado Martins, de 24 anos, morreu atropelado durante a segunda-feira, dia 29, logo após sobreviver a um capotamento na rodovia BR-376, trecho que liga Curitiba a Ponta Grossa, no Paraná.

Ela estava acompanhado do marido, que também foi atropelado, mas socorrido em estado grave e encaminhado para uma unidade hospitalar da cidade paranaense. Eles estavam casados há dois meses.

Segundo informações do Portal Tarobá, os dois homens estavam em um veículo Volkswagen Gol, quando por motivos a serem apurados, acabaram sofrendo um capotamento e o veículo parou nas margens da rodovia.

Ambos sobreviveram ao capotamento, porém, enquanto buscavam ajuda pela rodovia, acabaram sendo atropelados por um caminhão. Samara morreu dentro da viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), e o marido foi socorrido por outra ambulância.

O caso será investigado pelas autoridades paranaenses.

