Trânsito

Indo visitar o pai, motociclista sofre acidente e morre na BR-163, em Rio Brilhante

João Batista Padilha visitaria o genitor no distrito de Prudêncio Thomaz

21 dezembro 2025 - 10h12Luiz Vinicius
Padilha possivelmente sofreu uma queda de motoPadilha possivelmente sofreu uma queda de moto   (Rio Brilhante em Tempo Real)
O motociclista João Batista Padilha, de 59 anos, morreu em decorrência de um grave acidente na tarde deste sábado, dia 20, na BR-163, em Rio Brilhante. A principal suspeita é que ele tenha sofrido uma queda de moto.

Morador de Fátima do Sul, a vítima estava a caminho da casa do pai, de 80 anos, que mora no distrito de Prudêncio Thomaz, em Rio Brilhante.

Segundo detalhes do portal Rio Brilhante em Tempo Real, Padilha foi encontrado ferido e socorrido por uma equipe da Motiva Pantanal, sendo encaminhado para uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

A Polícia Rodoviária Federal apontou que é a principal suspeita é que João tenha sofrido a queda da moto sozinho e o corpo lançado contra o guard-hail na lateral da via.

O corpo será encaminhado ao IMOL de Dourados para exames de necropsia e em seguida liberado para família proceder a velório e sepultamento.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante.

