Trânsito

Passageira de carro morre após capotamento em Paranaíba

A suspeita é que ela tenha sido ejetada do veículo; o motorista não foi localizado

21 dezembro 2025 - 09h46Luiz Vinicius
Beatriz foi ejatada para fora do carroBeatriz foi ejatada para fora do carro   (Redes Sociais/RCN 67)

A jovem Beatriz Souza Santos, de 22 anos, morreu em decorrência de um capotamento de um Volkswagen Parati, durante a tarde deste sábado, dia 20, na BR-497, em Paranaíba, próximo à divisa com Minas Gerais.

Ela estava como passageira do veículo e a suspeita é que tenha sido ejetada em razão do acidente. O motorista não foi localizado.

Informações de sites locais apontam que Beatriz foi encontrada inconsciente no local do acidente, sendo atendida ainda na rodovia por equipes do Corpo de Bombeiros que fizeram manobras de reanimação e a encaminharam até a Santa Casa de Paranaíba.

Contudo, em razão dos ferimentos e da cinemática, a jovem não resistiu aos ferimentos e faleceu nas dependências da unidade hospitalar.

As circunstâncias da colisão, assim como a dinâmica do ocorrido, ainda não foram esclarecidas.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Paranaíba, que tenta localizar o motorista.

