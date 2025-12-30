Segurança em 1º lugar? De capacete, motorista dirige ônibus sem para-brisa em Paranaíba

Uma cena atípica marcou a manhã desta terça-feira, dia 30, na BR-158, em Paranaíba, quando um motorista foi flagrado dirigindo um ônibus sem para-brisa, mas o melhor de tudo é que o condutor estava de capacete. Segurança em primeiro lugar?

O flagra foi realizado pela Polícia Rodoviária Federal, que fiscalizava a rodovia e notaram a situação do ônibus, que expôs um risco gravíssimo à segurança viária.

Segundo o site Interativo MS, os policiais realizou a abordagem ao motorista e reteve o veículo para não dar prosseguimento a viagem, pois ficou evidente as más condições do veículo e ausência de equipamentos.

Segundo a corporação, o ônibus, além da falta do para-brisa, faróis estavam danificados e não havia para-choque.

