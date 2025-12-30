Segurança em 1º lugar? De capacete, motorista dirige ônibus sem para-brisa em Paranaíba

Uma cena atípica marcou a manhã desta terça-feira, dia 30, na BR-158, em Paranaíba, quando um motorista foi flagrado dirigindo um ônibus sem para-brisa, mas o melhor de tudo é que o condutor estava de capacete. Segurança em primeiro lugar?
O flagra foi realizado pela Polícia Rodoviária Federal, que fiscalizava a rodovia e notaram a situação do ônibus, que expôs um risco gravíssimo à segurança viária.
Segundo o site Interativo MS, os policiais realizou a abordagem ao motorista e reteve o veículo para não dar prosseguimento a viagem, pois ficou evidente as más condições do veículo e ausência de equipamentos.
Segundo a corporação, o ônibus, além da falta do para-brisa, faróis estavam danificados e não havia para-choque.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Trânsito
Colisão entre caminhonete e carro deixa ao menos um ferido na MS-141, em Ivinhema
Trânsito
Douradense sobrevive a capotamento, mas morre atropelada em rodovia do Paraná
Trânsito
VÍDEO: Motorista perde controle e atinge poste na rua Vitório Zeola
Trânsito
Caminhoneiro de RS morre após tombar carreta em rodovia de Mundo Novo
Trânsito
URGENTE: Duas pessoas morrem em acidente entre carros na BR-262, em Campo Grande
Trânsito
Van bate na traseira de carreta e paciente da hemodiálise de Sonora morre na BR-163
Trânsito
Indo visitar o pai, motociclista sofre acidente e morre na BR-163, em Rio Brilhante
Trânsito
Passageira de carro morre após capotamento em Paranaíba
Trânsito
Roda de carro se solta e família se livra de grave acidente em Água Clara
Trânsito