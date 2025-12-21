Van bate na traseira de carreta e paciente da hemodiálise de Sonora morre na BR-163

Paciente da hemodiálise de Sonora, que não teve a identificação divulgada, morreu em decorrência de um acidente envolvendo uma van e uma carreta, na manhã deste domingo, dia 21, na BR-163, entre Pedro Gomes e Coxim.

Pelo menos 9 pessoas ficaram feridas com a colisão, onde três dessas vítimas foram socorridas em estado grave. Todos os pacientes seriam levados para o Hospital Regional de Coxim onde fariam a hemodiálise.

Segundo o site Edição MS, a van colidiu na traseira de uma carreta carregada com caroço de algodão, que seguia do Mato Grosso para São Paulo.

Com a força do impacto, a frente da van ficou totalmente destruída. O condutor do veículo, inclusive, é uma das pessoas que estão em estado grave.

Ainda conforme o site, a suspeita é que o motorista da van possa ter passado mal ou até mesmo dormido ao volante.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu inicialmente o caso e contou posteriormente com apoio da Polícia Civil e da Polícia Científica.

