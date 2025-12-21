Menu
Menu Busca domingo, 21 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Trânsito

Van bate na traseira de carreta e paciente da hemodiálise de Sonora morre na BR-163

Outros 9 pacientes ficaram feridos; eles seriam levados para o Hospital Regional de Coxim onde fariam tratamento

21 dezembro 2025 - 11h45Luiz Vinicius
Van ficou com a frente destruídaVan ficou com a frente destruída   (Sidney Assis via Edição MS)

Paciente da hemodiálise de Sonora, que não teve a identificação divulgada, morreu em decorrência de um acidente envolvendo uma van e uma carreta, na manhã deste domingo, dia 21, na BR-163, entre Pedro Gomes e Coxim.

Pelo menos 9 pessoas ficaram feridas com a colisão, onde três dessas vítimas foram socorridas em estado grave. Todos os pacientes seriam levados para o Hospital Regional de Coxim onde fariam a hemodiálise.

Segundo o site Edição MS, a van colidiu na traseira de uma carreta carregada com caroço de algodão, que seguia do Mato Grosso para São Paulo.

Com a força do impacto, a frente da van ficou totalmente destruída. O condutor do veículo, inclusive, é uma das pessoas que estão em estado grave.

Ainda conforme o site, a suspeita é que o motorista da van possa ter passado mal ou até mesmo dormido ao volante.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu inicialmente o caso e contou posteriormente com apoio da Polícia Civil e da Polícia Científica.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Padilha possivelmente sofreu uma queda de moto
Trânsito
Indo visitar o pai, motociclista sofre acidente e morre na BR-163, em Rio Brilhante
Beatriz foi ejatada para fora do carro
Trânsito
Passageira de carro morre após capotamento em Paranaíba
Carro parou nas margens da pista
Trânsito
Roda de carro se solta e família se livra de grave acidente em Água Clara
Vítima estava internada no Hospital da Vida
Trânsito
Motociclista morre após ser atropelado por picape em cruzamento de Dourados
Acidente aconteceu em Ivinhema
Trânsito
Dois adolescentes ficam feridos em acidente entre motos e carro em Ivinhema
MS participa de operação para reduzir acidentes nas estradas no fim de ano
Trânsito
MS participa de operação para reduzir acidentes nas estradas no fim de ano
Carros ficaram destruídos
Trânsito
Três pessoas da mesma família morrem em grave acidente na BR-267, em Nova Alvorada do Sul
Arlan morreu após acidente
Trânsito
Dado como desaparecido, jovem é encontrado morto após acidente em Ponta Porã
Motocicleta ficou destruída em razão do acidente
Trânsito
Batida frontal entre carro e moto deixa duas pessoas mortas em rodovia de Três Lagoas
Vinicius não resistiu ao impacto do acidente
Trânsito
VÍDEO: Motociclista morre ao colidir com carro que fazia conversão em Rio Brilhante

Mais Lidas

VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Os militares atuam na 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar)
Polícia
Policial militar de MS é preso durante as férias no Pernambuco
Dos ouvidos, 79% desaprovam a admistração da atual prefeita
Política
Pesquisa mostra Adriane como pior prefeita das capitais do Brasil
O show está marcado para abril
Cultura
Com ingressos a partir de R$ 285, Guns N' Roses confirma show em Campo Grande em 2026