VÍDEO: Motorista derruba poste com transformadores e condomínio fica sem luz no Pioneiros

Motorista de um veículo, de modelo não identificado, provocou um acidente de trânsito ao acertar um poste, derrubá-lo e ainda deixar moradores de um condomínio sem luz, no início da tarde desta quarta-feira, dia 31, em Campo Grande.

O episódio aconteceu na rua Casa Paraguaia, na região do bairro Pioneiros. Os moradores teriam relatado para a reportagem que ouviram explosões, em razão da colisão e dos transformadores que caíram.

Em um vídeo encaminhado para a reportagem, mostra o poste caiu sobre um muro e ainda era perceptível pequenas chamas.

Até o momento, não há informações a respeito do condutor.

A Energisa, concessionária responsável pela distribuição de energia, deverá ser acionada para o conserto e reestabelecer a energia para os moradores.

