VÍDEO: Motorista perde controle e atinge poste na rua Vitório Zeola

Motorista, ainda não identificado, perdeu o controle de um Hyundai Creta e colidiu contra um poste de energia elétrica na manhã desta segunda-feira, dia 29, na rua Vitório Zeola, região do Carandá Bosque, em Campo Grande.

Uma das suspeitas é que o condutor possa ter dormido ao volante, enquanto outros relatos apontam para possível embriaguez.

O poste ficou com a base totalmente danificada e possui uma rede de fios de alta tensão.

Diante da situação, a Energisa foi acionada para reparar os danos e potencialmente desligar a fiação elétrica para dar continuidade aos trabalhos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar na ocorrência, mas o condutor não se feriu gravemente.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também