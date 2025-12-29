Menu
VÍDEO: Motorista perde controle e atinge poste na rua Vitório Zeola

Uma das suspeitas é que o condutor possa ter dormido ao volante

29 dezembro 2025 - 10h38Luiz Vinicius     atualizado em 29/12/2025 às 10h42
Poste de energia contém fios de alta tensãoPoste de energia contém fios de alta tensão   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Motorista, ainda não identificado, perdeu o controle de um Hyundai Creta e colidiu contra um poste de energia elétrica na manhã desta segunda-feira, dia 29, na rua Vitório Zeola, região do Carandá Bosque, em Campo Grande.

Uma das suspeitas é que o condutor possa ter dormido ao volante, enquanto outros relatos apontam para possível embriaguez.

O poste ficou com a base totalmente danificada e possui uma rede de fios de alta tensão.

Diante da situação, a Energisa foi acionada para reparar os danos e potencialmente desligar a fiação elétrica para dar continuidade aos trabalhos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar na ocorrência, mas o condutor não se feriu gravemente.

 

