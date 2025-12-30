Menu
Menu Busca terça, 30 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Trânsito

VÍDEO: Motorista sem CNH tenta conversão, mas causa acidente com motociclista em Maracaju

Condutora estava em uma picape Fiat Strada e a vítima sofreu fraturas e escoriações pelo corpo

30 dezembro 2025 - 18h39Luiz Vinicius
Acidente deixou moto bastante danificadaAcidente deixou moto bastante danificada   (Divulgação/PM)

Mulher, de 24 anos, que não possuía carteira de habilitação, provocou um acidente de trânsito envolvendo um motociclista, de 25 anos, na manhã desta terça-feira, dia 30, ao tentar realizar uma conversão.

O episódio aconteceu após a jovem, que conduzia uma picape Fiat Strada, tentar sair da Avenida Marechal Deodoro e tentar acessar a rua Carlos da Fonseca, em Maracaju - a 160 quilômetros de Campo Grande

Porém, conforme imagens de câmera de segurança, mostraram que a condutora da picape sai da faixa da direita e tenta realizar a conversão diretamente, enquanto o motociclista vinha pela faixa da esquerda.

Com o impacto, o motoqueiro foi lançado ao solo e sofreu fraturas e escoriações pelo corpo. Corpo de Bombeiro realizou o resgate, enquanto a picape foi retirada do local, permanecendo apenas a condutora, que informou não ter carteira de habilitação.

O motociclista, inclusive, tinha carteira de habilitação, mas estava vencida, conforme informações da Polícia Militar.

O caso foi levado a delegacia e registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

PRF abordou o condutor e reteve o veículo
Trânsito
Segurança em 1º lugar? De capacete, motorista dirige ônibus sem para-brisa em Paranaíba
Carros ficaram danificados com o acidente
Trânsito
Colisão entre caminhonete e carro deixa ao menos um ferido na MS-141, em Ivinhema
Carro ficou capotado às margens da pista
Trânsito
Douradense sobrevive a capotamento, mas morre atropelada em rodovia do Paraná
Poste de energia contém fios de alta tensão
Trânsito
VÍDEO: Motorista perde controle e atinge poste na rua Vitório Zeola
Douglas era natural de Novo Hamburgo
Trânsito
Caminhoneiro de RS morre após tombar carreta em rodovia de Mundo Novo
Ocorrência aconteceu próximo ao Autódromo Internacional de Campo Grande
Trânsito
URGENTE: Duas pessoas morrem em acidente entre carros na BR-262, em Campo Grande
Van ficou com a frente destruída
Trânsito
Van bate na traseira de carreta e paciente da hemodiálise de Sonora morre na BR-163
Padilha possivelmente sofreu uma queda de moto
Trânsito
Indo visitar o pai, motociclista sofre acidente e morre na BR-163, em Rio Brilhante
Beatriz foi ejatada para fora do carro
Trânsito
Passageira de carro morre após capotamento em Paranaíba
Carro parou nas margens da pista
Trânsito
Roda de carro se solta e família se livra de grave acidente em Água Clara

Mais Lidas

AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Polícia
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Movimentação policial no local
Polícia
AGORA: Perseguição termina com bandidos jogando carro em córrego na Capital
Confronto envolvendo Batalhão de Choque deixa um morto na Capital
Polícia
Confronto envolvendo Batalhão de Choque deixa um morto na Capital
Jairo foi morto a tiros enquanto estava no veículo
Polícia
Esposa de motorista assassinado na Vila Progresso foi avisada por garota de programa