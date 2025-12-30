VÍDEO: Motorista sem CNH tenta conversão, mas causa acidente com motociclista em Maracaju

Mulher, de 24 anos, que não possuía carteira de habilitação, provocou um acidente de trânsito envolvendo um motociclista, de 25 anos, na manhã desta terça-feira, dia 30, ao tentar realizar uma conversão.

O episódio aconteceu após a jovem, que conduzia uma picape Fiat Strada, tentar sair da Avenida Marechal Deodoro e tentar acessar a rua Carlos da Fonseca, em Maracaju - a 160 quilômetros de Campo Grande

Porém, conforme imagens de câmera de segurança, mostraram que a condutora da picape sai da faixa da direita e tenta realizar a conversão diretamente, enquanto o motociclista vinha pela faixa da esquerda.

Com o impacto, o motoqueiro foi lançado ao solo e sofreu fraturas e escoriações pelo corpo. Corpo de Bombeiro realizou o resgate, enquanto a picape foi retirada do local, permanecendo apenas a condutora, que informou não ter carteira de habilitação.

O motociclista, inclusive, tinha carteira de habilitação, mas estava vencida, conforme informações da Polícia Militar.

O caso foi levado a delegacia e registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

