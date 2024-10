Turismo de Bodoquena disputa concurso internacional da 'Green Destinations'

O município de Bodoquena, um dos principais destinos de ecoturismo de Mato Grosso do Sul, concorre ao reconhecimento internacional no concurso Top 100 Stories da Green Destinations.

Os destinos vencedores serão conhecidos durante evento online da Conferência Global Green Destinations 2024, no próximo dia 15 de outubro, às 14hs (MS). Para acompanhar a cerimônia virtual, inscreva-se usando o link: https://lnkd.in/dNQwt2ZK.

Bodoquena concorre com mais 16 municípios com a história "Parceria ambiental: fortalecendo comunidades por meio do turismo".

A competição destaca o desenvolvimento de ações empreendedoras nas áreas de educação, preservação ambiental e inclusão social. Para participar do concurso, os municípios inscreveram suas histórias de boas práticas.

Com rios cristalinos, destaque para o Salobra e o Perdido, e integrando o complexo de belezas cênicas da Serra da Bodoquena, com suas cachoeiras, vales e cânions, Bodoquena integra o polo do ecoturismo no Brasil e atrai milhares de turistas todos os anos. Distante 70 km de Bonito, a região é um espetáculo natural na transição entre a Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal. Uma das principais atrações é a cachoeira da Boca da Onça, com 156 metros de queda livre.

O município participa do Programa Del Turismo, iniciativa do Sistema Comércio MS, por meio do Senac MS, com a parceria da Fundação de Turismo do Estado (Fundtur). O programa tem o objetivo de promover o turismo sustentável e fortalecer a governança municipal de destinos turísticos. A turismóloga e consultora do programa, Beth Bauchwitz, explica que o concurso oferece um guia valioso para que os destinos se tornem cada vez mais sustentáveis.

Os destinos vencedores do Top 100 Stories da Green Destinations se tornam elegíveis para o cobiçado Green Destinations Stories Awards, cuja premiação ocorrerá na ITB Berlin, a maior feira de turismo do mundo, que acontece em 2025.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também