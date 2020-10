Vídeo: Motoqueiro cai e trânsito na Via Park fica congestionado

Motoqueiro ainda não identificado caiu no acesso a Rua Ivan Pereira, na via lateral ao lago do Parque das Nações Indígenas nesta segunda-feira (19) e acabou fechando o transito em pelo menos duas ruas na região.

Mesmo com a ação rápida da Policia Militar, o trecho entre a Via Park e a Ivan Pereira esta congestionado, exigindo atenção de quem passa no local.

Veja o vídeo:

Motoqueiro cai , e trânsito na Via Park está congestionado pic.twitter.com/wdk7CViUlg — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) October 19, 2020

