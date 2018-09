O JD1 Notícias iniciou nesta quinta-feira (20) a série de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal por Mato Grosso do Sul. O primeiro a ser entrevistado é o presidente regional e candidato do Partido da Mulher Brasileira (PMB), Dorival Betini.

Betini apresentou suas propostas, reforçou que sua candidatura representa a “renovação que o Senado precisa” e declarou apoio a Jair Bolsonaro, candidato à Presidência da República pelo PSL. Entre outros assuntos, o candidato falou também sobre como quer contribuir com a redução da máquina pública.

Confira a entrevista na íntegra: